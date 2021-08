El emeği göz nuru ürünler afetzedelere destek için görücüye çıktı

-Stantların gezilmesi

( EDİRNE )- Edirneli kadınlar afetzedeler için tek yürek oldu EDİRNE



- Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınları ve sel felaketinin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla Edirne Valiliği himayelerinde kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından ‘Elden ele gönülden gönüle Edirne sizinle’ adı altında yardım etkinliği düzenlendi.

Edirne’de bir alışveriş merkezinde düzenlenen yardım etkinliğinde kadınların el emeği göz nuru ürünleri afetzedelere destek için satışa çıkarıldı. Alışverişe gelen vatandaşlar afetzedelere destek olmak için el emeği göz nuru ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Bir yandan orman yangınları bir yandan sel felaketleri yaşandığını ve çok üzgün olduklarını belirten Edirne Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp, Zor günlerde Cumhurbaşkanlığı’nın AFAD bünyesinde başlattığı kampanyaya Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı olarak gönüllülerle ve valilik himayelerinde kurulan kadın girişimcileri kooperatif kadınlarıyla birlikte böyle bir yardım etkinliği düzenlediklerini söyledi.



“Bu zor günlerden el ele vererek çıkacağımıza inanıyoruz” Bu zor günlerden hep birlikte el ele vererek güzel günlere çıkılacağına inandıklarını aktaran Dr. Canalp, yardım etkinliğinin kadınların desteği ile hayırlara vesile olmasını diledi. “Kadınlarımız kooperatifleşmeye büyük ilgi gösteriyor” Edirneli kadınların kooperatifleşmeye büyük ilgi gösterdiğini aktaran Dr. Ayten Canalp, Kadınların çok hevesli ve azimli olduğundan dolayı yeni bir kooperatif kurmak için her gün yeni başvuruların olduğuna değindi Havsa’nın Osmanlı Köyü’nün kadınlarını da kooperatif olarak aralarına katmak istediklerini ifade eden Dr. Canalp, “Osmanlı Köyü’müzün kadınları da inşallah bu kooperatifleşmeye gidiyorlar. Haftaya da onayları olacak. Onlar istekli oldukça biz de her zaman tüm kurumlarla birlikte onların yanında olmaya devam edeceğiz. Şuanda 12 kadın kooperatifimiz var. Ama inşallah haftaya bu 13 olacak. 14-15’te yolda. Kadınlarımızı ülke ekonomisine kazandırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu evde atıl bir güç. Bu gücü ülke ekonomisine kazandırmak lazım. Ülkemizin geleceğinin daha iyi olması için kadınlarımızın da bu ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması lazım. Her yönden kadınlarımız hayatın içinde ben de varım desin istiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. “Tüm kazancımızı selzedelere göndermek istiyoruz” Selzedelerin durumundan çok etkilendiklerini söyleyen Havsa Osmanlı Köyü Girişimci Kadınlar Kooperatifi’nden Nezaket Erişmiş, Edirne Valiliği’nin katkılarıyla açılan etkinlikte ürünlerini satıp gelirlerini tüm kazançlarını da selzedelere göndererek destek olmaya çalıştıklarını aktardı. Yaşanan doğal afetlerden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Meriç Küpdere Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi Temsilcisi Hacer Özen, etkinlikte biberiye, adaçayı ve kekik ve bal gibi ürünleri satışa çıkardıklarını ve buradan elde edilen geliri de selzedelere göndereceklerini aktardı. “Çorbada tuzumuz olsun istedik” Kadınların el emeği göz nuru ürünleri afetlerde zarar gören vatandaşlar için satışa çıkardıklarını söyleyen Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Fatma Akay, "Üretici kadınlar olarak yangın ve sel bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik" dedi.