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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- El Bab’ta yargıcın arabasına yerleştirilen bomba infilak etti: 1 yaralı

- El Bab’ta yargıcın arabasına yerleştirilen bomba infilak etti: 1 yaralı

olay yeri

( EL BAB ) EL BAB

Hastane Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye’nin El Bab ilçesinde bir yargıcın arabasında yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 sivilin ağır yaralandığı belirtildi. Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bir yargıcın park halindeki aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirildiği öğrenildi. Düzenlenen saldırıda yoldan geçen bir sivil ağır yaralanırken, olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri yaralıyı ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, hedef alınan aracın Halep'in doğusundaki Çobanbey’de bulunan adliyede Yargıç Talal Abbo’ya ait olduğunu belirtildi.
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