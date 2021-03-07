- Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti - 300’den fazla kişi yaralandı



- Ekvator Ginesi’nin Bata şehrinde meydana gelen 4 patlamada en az 20 kişi hayatını kaybederken, 300’den fazla kişi yaralandı. Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi’nin ekonomi başkenti konumundaki Bata şehrinde en az 4 patlama meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Guinea Salud sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamaların Bata şehrindeki Nkoa Ntoma askeri üssünde meydana geldiğini bildirdi. Salud, gönüllü sağlık çalışanlarından Bata Bölge Hastanesi'ne gitmelerini isterken, halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Yerel basında çıkan haberlerde, patlamalar nedeni ile en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlamalar nedeni ile birçok binada hasar oluşurken, bazı binalar ise çöktü.NPatlamaların nedeni henüz bilinmezken, yetkililer bir televizyon kanalına verdiği demeçte patlamaların bir saldırı sonucu gerçekleşmediğini belirtti.

Fransa’nın Ekvator Ginesi Büyükelçisi Olivier Brochenin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, patlamalarda etkilenenlere taziyelerini göndererek, olayı bir "felaket" olarak nitelendirdi. Malabo’daki İspanya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, İspanya vatandaşlarına evde kalmaları çağrısında bulunarak, bir dizi acil durum numarası yayınladı. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ise, “Bata kentindeki patlamaların ardından Ekvator Ginesi'ndeki gelişmeleri endişeyle takib ediyoruz” dedi.

Öte yandan Ekvator Ginesi, 1968'de bağımsızlığını kazanana kadar bir İspanyol kolonisiydi.



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