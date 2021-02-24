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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ekvador'da 3 hapishanede çıkan isyanda ölü sayısı 67'ye yükseldi

- Ekvador'da 3 hapishanede çıkan isyanda ölü sayısı 67'ye yükseldi

polisin müdahalesinden detaylar

Sosyal Medya Polis Müdahalesi Polis Müdahale Çatışma Basın Toplantısı 

-hapishane önlerinde bekleyenler
-Cezaevleri Müdürü Edmundo Moncayo basın toplantısı
-detay

( QUITO ) QUITO

- Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanelerde çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucu ölü sayısı 67'ye ulaştı. Güney Amerika ülkesi Ekvador’da dün 3 farklı kentteki hapishanelerde isyan çıkmıştı. Polis, olayları kontrol altına almak ve diğer cezaevlerinde benzer olayları önlemek için cezaevlerine takviye gönderirken, olayların bilançosu arttı. Cezaevleri Müdürü Edmundo Moncayo gerçekleştirdiği basın toplantısında, 3 farklı hapishanede çıkan olaylarda can kaybının 67'ye yükseldiğini bildirdi. Moncayo, Azuay kentindeki El Turi'de 38, Cotopaxi'de 8, Guayas'taki Guayaquil bölgesinde 19 mahkumun hayatını kaybettiğini belirtti.
Ekvador polisi, ölenlerin tamamının cezaevinde çıkan çatışmalar sırasında tutuklu bulunduğunu ifade ederken, birkaç kişinin de polis tarafından yaralandığını aktardı. Devlet Bakanı Patricio Pasminho ise suç örgütlerinin cezaevlerinde şiddet olayları çıkarmak için ortak hareket ettiğini vurguladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi. Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isyanların “suç örgütleri” tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti. Ülkede toplam 27 bin kişilik kapasiteye sahip hapishanelerde yaklaşık 38 bin kişi bulunurken, söz konusu şiddet olayları son yıllarda sıkça yaşanmaya başladı.

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