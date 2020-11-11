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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ekmek parası için yola çıkan kadın güvenlikçi motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ekmek parası için yola çıkan kadın güvenlikçi motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti

-Kazanın meydana geldiği bölge

Hastane Güvenlik Görevlisi Güvenlikçi Yaya Geçidi Sanayi Sitesi 

--Ölen kadının cansız bedeni
--Sürüklenen motosiklet
--Polis ekiplerinin çalışmaları

( DENİZLİ ) -- Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın güvenlikçiye çarpan motosiklet 100 metre sürüklendi DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, mesaiye yetişmek için karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aşırı süratli bir motosikletin çarptığı kadın güvenlikçi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında görev yapan 41 yaşındaki kadın güvenlik görevlisi Sultan Karahan, mesaiye yetişmek için yaya geçidini kullanmak yerine karayolunda karşıdan karşıya geçmeyi tercih etti. Sabah mesaisine yetişmek isteyen sürücülerin yoğunluk oluşturduğu üç şeritli yolu yarılayan Sultan Karahan’a, Sefa Ç’nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 20 AEP 952 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sultan Karahan olay yerinde hayatını kaybederken, Karahan’a çarpan motosiklet ise 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada yaralanan sürücü Sefa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Karahan’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-
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