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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ekipler harekete geçti, sıkışan aracı zıplaya zıplaya kurtardılar

Ekipler harekete geçti, sıkışan aracı zıplaya zıplaya kurtardılar

-İtfaiye erlerinin aracın kasasında zıplaması

Polis Harekete Geç 

--Altgeçide sıkışan kamyonet ve kurtarma görüntüleri

( AYDIN )- İtfaiyecilerin pratik zekası aracı sıkıştığı yerden kurtardı AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde demiryolu altgeçidine sıkışan kamyonet, itfaiyenin pratik zekası sayesinde kurtarıldı. Önce aracın lastiklerini indirildi, sonrasında aracın kasasına çıkan itfaiye erleri zıplaya zıplaya aracı sıkıştığı yerden kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Ali E. idaresindeki 06 CHU 933 plakalı kamyonet, Körfez Caddesi üzerinde ilerlediği sırada şoförün yüksekliği hesaplayamaması üzerine demiryolu alt geçidine sıkıştı. Ali E. tüm çabalarına rağmen aracını sıkıştığı yerden kurtaramayınca polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Tekerleklerin havasının indirilmesinin ardından devreye itfaiyenin pratik zekası girdi. Aracın kasasına çıkan itfaiye erleri ve çevredeki vatandaşlar zıplaya zıplaya aracı sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye erlerinin aracın kasasında zıplama anları, görenleri gülümsetirken, aracı sıkıştığı yerden kurtarılan Ali E. itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (OD-
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