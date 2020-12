Eğitimde ve öğrenci başarısında en etkili yöntem olan “geri bildirim” için özel el kitabı hazırlandı

- Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci başarısını artıran en etkili ve en kolay yöntem olan “geri bildirim”e ilişkin öğretmenlere özel bir el kitabı hazırladı. El kitabında, “geri bildirimin önemi”, “geri bildirim verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği” gibi akla gelebilecek her türlü soruya bilimsel araştırmalar ışığında yanıtlanıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirim, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli yönetimlerin başında geliyor. Bu denli etkili bir öğretim aracını, en doğru şekilde kullanmak için yola çıkan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından geniş bir literatür taramasının ardından Öğretmenler İçin Geri Bildirim El Kitabı’nı hazırlandı. Öğretmenler için hazırlanan kitapta, bir terim olarak “geri bildirim”in, öğrenene, kendi performansının nasıl göründüğünü gösteren bir ayna olduğunun altı çizilirken bu kavramın sıklıkla karıştırıldığı “tavsiyede bulunmak, övmek, değerlendirme ya da not vermek” edimlerinden biri olmadığı vurgulandı. “Öğrenciye geribildirim vermek, en etkili yöntemlerden biri” Geri bildirimin eğitimdeki önemine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ”Uzun yıllar boyunca binlerce sınıfı gözlemleme imkanı buldum. Gözlemlerime dayalı olarak şunu söyleyebilirim ki öğrenciye geribildirim vermek, en etkili yöntemlerden biri. Son yıllarda yapılan araştırmalar da geri bildirim vermenin başarıyı ve öğrenmeyi artıran en etkili ve maliyeti en düşük yöntemlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan, geribildirimi doğru şekilde vermek. Örneğin not vermek de bir geribildirim ama yeterli değil. Bu el kitabı, geri bildirime ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya ilişkin somut öneriler de içeriyor. Burada yer alan bilgiler geniş bir literatür taramasına dayanıyor. Her meslektaşımın yararlanması dileğiyle” ifadelerini kullandı. (MC-BC-AŞ-Y)



loading...