Edremit'te FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı evde yakalandı

- Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın saklandığı evde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Ayşe A.E. isimli kadın Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi. Kadın sürekli ev değiştirdiği ileri sürüldü.
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