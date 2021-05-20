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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Edremit'te FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı evde yakalandı

Edremit'te FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı evde yakalandı

Yakalanan kadının savcılık sonrası cezaevine sevki

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Akalan Hapis Cezası Avcılık 


- Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın saklandığı evde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Ayşe A.E. isimli kadın Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi. Kadın sürekli ev değiştirdiği ileri sürüldü.
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