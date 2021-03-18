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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - Türkiye Liseliler Birliği, 'Onbeşliler vatan savunmasında, Erenler yaşasın HDP kapatılsın' pankartı açtı

EDİRNE - Türkiye Liseliler Birliği, 'Onbeşliler vatan savunmasında, Erenler yaşasın HDP kapatılsın' pankartı açtı

EDİRNE - Türkiye Liseliler Birliği, "Onbeşliler vatan savunmasında, Erenler yaşasın HDP kapatılsın" pankartı açtı - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Türkiye Liseliler Birliği (TLB) üyesi gençlerin pankart açması - TLB Edirne İl Başkanı Latife Nur Yıldırım'ın açıklaması. Edirne 'de Türkiye Liseliler Birliği, "Onbeşliler vatan savunmasında, Erenler yaşasın HDP kapatılsın" pankartı açtı: - "HDP'yi kapatma davası, Türkiye'nin davasıdır, Türk gençliğinin davasıdır, insanlık davasıdır"EDİRNE (AA) - Türkiye Gençlik Birliğine bağlı Türkiye Liseliler Birliği üyesi bir grup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında AYM'de kapatma davasına destek açıklamasında bulundu.Türk bayrakları ve üzerinde şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı "Onbeşliler vatan savunmasında, Erenler yaşasın HDP kapatılsın" yazılı pankart taşıyan grup üyeleri, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması için bir araya geldi.Birliğin Edirne Başkanı Latife Nur Yıldırım, açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü olduğunu anımsatarak onur ve gururlu olduklarını söyledi.

Onbeşliler'in, 106 yıl önce vatan savunmasında olduğunu belirten Yıldırım, "Lise çağındaki Mehmetçiklerimiz hiç düşünmeden göğsünü siper ettiler düşmana. İşte o ruh, bugün şehidimiz Eren Bülbül'le yaşamaktadır. Eren Bülbül Çanakkale Zaferi'ndeki Onbeşliler'in günümüze yansımasıdır. Vatanı için göğsünü teröre siper etmiştir." dedi.
Şehit Eren Bülbül'ün katillerinin bitik ve tükenme noktasına geldiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:"Terörle mücadelede kesin zafer için tek bir adım kalmıştır. O da PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin kapatılmasıdır. Diyarbakır annelerimizin huzura kavuşmasıdır. Türk gençliğinin talebi budur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, dün kutlu bir haber vererek hepimizi sevindirmiştir. HDP'yi kapatma davası açılmış, 600 yöneticisi hakkında siyaset yasağı istenmektedir.HDP açılmamak üzere kapatılacaktır. HDP'yi kapatma davası, Türkiye'nin davasıdır, Türk gençliğinin davasıdır, insanlık davasıdır. Diyarbakır anneleri, şehit ve gazi aileleri, askerimiz, polisimiz ve Türk gençliği başta olmak üzere bütün Türk milleti bu davanın müştekisidir, tanığıdır, davacısıdır. Bu dava Fıratların, Necmettinlerin, Aybükelerin, Fethi Sekinlerin, Eren Bülbüllerin davasıdır."Yıldırım, Edirne lileri 7 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek HDP Kapatılsın Mitingi'ne davet etti.

Şehit Basın Açıklaması Akkale Yansıma Kapatma Davası 

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