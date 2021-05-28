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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullananlar 'aşı sertifikası' uygulamasından memnun

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullananlar 'aşı sertifikası' uygulamasından memnun

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullananlar "aşı sertifikası" uygulamasından memnun - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan detaylar. - Araçların giriş çıkışı - Sınır kapısını kullananlarla röportajlarKapıkule Sınır Kapısı'nı kullananlar "aşı sertifikası" uygulamasından memnun - Bulgaristan'a giden Cemil Aktaş: - "Aşı kartı olanlar iki ülke arasında rahat rahat serbest gidip gelebilecek"EDİRNE (AA) - Türkiye ve Bulgaristan arasında bağışıklık/aşı sertifikası şartlarını yerine getirenlerin ülkeye girişlerde Kovid - 19 testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak olması, memnuniyetle karşılandı.Bulgaristan'a giden Cemil Aktaş, AA muhabirine, aşı kartı uygulamasının sınır kapısından geçişlerde kolaylık sağlayacağını söyledi.

Daha önce test nedeniyle 3 gün giriş çıkış için beklediğini belirten Aktaş, "Aşı kartı olanlar iki ülke arasında rahat rahat serbest gidip gelebilecek." dedi.
Dinçer Ali de işi dolayısıyla iki ülke arasında sürekli seyahat ettiğini dile getirerek, "Aşı kartı uygulaması işlerimizi kolaylaştıracak. Gidiş gelişler artar. Edirne 'ye her gün alışverişe geliyoruz, bu bize kolaylık sağlayacak. Bulgaristan'da da çok bekleyen vardı, bu uygulama şimdi kolaylık olacak." diye konuştu.
- "Aşı kartımızla hızlıca gidip, gelebileceğiz"Bulgaristan'dan İstanbul'a seyahat eden Sunay Yamaç ise aşı kartı uygulamasının büyük avantaj sağlayacağını anlattı.Yamaç, ticaret açısından Edirne esnafının da bu uygulamayla rahatlayacağını ifade etti.
Mustafa Sezer, Bulgaristan'a sık sık gittiğine işaret ederek, "Hayırlı olmasını diliyorum. Aşı kartımızla hızlıca gidip, gelebileceğiz artık." ifadesini kullandı. Edirne Valiliğinden, bugünden itibaren Türkiye ve Bulgaristan arasında bağışıklık/aşı sertifikası şartlarını yerine getirenlerin ülkeye girişlerde Kovid - 19 testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacağı bildirilmişti.

Alışveriş Karantina Bild Muhabir Sınır Kapısı 

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