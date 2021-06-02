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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - Bulgaristan ve Yunanistan'la yapılan aşı sertifikası anlaşması Edirneli esnafları sevindirdi

EDİRNE - Bulgaristan ve Yunanistan'la yapılan aşı sertifikası anlaşması Edirneli esnafları sevindirdi

- EDESOB Başkanı Kemal Cingöz'ün röportajı - Kentten görüntülerBulgaristan ve Yunanistan'la yapılan aşı sertifikası anlaşması Edirne li esnafı sevindirdi - EDESOB Başkanı Kemal Cingöz: - "Bulgar ve Yunan vatandaşların Edirne 'ye gelmeleri esnafımız ve kent ekonomisi açısından çok önemli"EDİRNE (AA) - Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, aşı sertifikası olan Bulgar ve Yunan turistlerin Edirne 'ye PCR testi yaptırmadan gelmeye başladığını, bu durumun kent ekonomisine olumlu katkı yapacağını söyledi.

Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.Kademeli normalleşme takviminin uygulanmaya başlaması ve komşu ülke vatandaşlarının aşı sertifikasıyla Edirne 'ye gelmesinin turizm sektörü başta olmak üzere birçok alanda canlılık oluşturacağını vurgulayan Cingöz, "Esnaf salgın nedeniyle yaklaşık 15 aydır zor günler geçiriyor. Kademeli normalleşme ve sınır kapılarının açılmasıyla beraber bir hareket olacaktır." dedi.
Cingöz, sınırda yer alan Edirne 'nin önemli bir turizm şehri olduğunu ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini ifade etti.
Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla kente gelen Bulgar ve Yunan turist sayısında artış beklediklerini aktaran Cingöz, şunları kaydetti:"Yeni dönem hayırlı olsun. Türkiye yavaş yavaş pandeminin etkisinden sıyrılma noktasına geldi. Sınır komşularımız Edirne için çok önemli. Esnafımızın iş hacminin yaklaşık yüzde 40'ı yabancı misafirlerimiz sayesinde. Bulgar ve Yunan vatandaşların Edirne 'ye gelmeleri esnafımız ve kent ekonomisi açısından çok önemli. Turistlerin gelmesi ülkemiz açısından da çok faydalı olacaktır. İnşallah kurallara uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve dükkanlarımız açık kalmaya devam edecek."Esnaf Ali Yıldız da kademeli normalleşme dönemi ve turistlerin gelmeye başlamasıyla işlerinde artış yaşanmaya başladığını dile getirdi.

Koronavirüs Yabancı Turist Takvim Nani Allah 

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