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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
DÜZCE - Seyir halindeki tır dorsesinden yola düşen sac rulonun çarptığı otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı

DÜZCE - Seyir halindeki tır dorsesinden yola düşen sac rulonun çarptığı otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı

- Olay yerinden hava görüntüleri - Ekiplerin yaralıyı kurtarmak için çalışması - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Yolda oluşan trafik yoğunluğundan görüntülerSeyir halindeki tır dorsesinden yola düşen sac rulonun çarptığı otomobildeki 4 kişi ağır yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki tır dorsesinden düşen sac rulonun çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.Gazi Akyüz idaresindeki 67 SN 219 plakalı tırda yüklü 5 ton ağırlığında olduğu belirtilen çelik sac rulolardan biri bağlı olduğu halattan kurtularak Çiçekpınar mevkisinde yola düştü.Sac rulo yolun karşı şeridine geçerek Hüsniye Ezengin yönetiminde 34 CNB 305 plakalı otomobile çarptı.Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ezengin aracın ön kısmını ezen rulo ile yoldan çıktı.Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ezengin, araçta bulunan çocukları Sudem (16) ve Salih Ezengin ile henüz ismi öğrenilemeyen diğer kişi olay yerine gelen ekiplerce çıkarıldı.Ağır yaralandıkları belirtilen yaralılar ambulanslarla Düzce 'deki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hastane Jandarma Trafik Yoğunluğu Direksiyon Tır Dorsesi 

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