DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
- Düzce kent merkezi - Boş cadde, sokaklar ve parklardan genel görünümDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorSAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce , Bolu, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. - Düzce Düzce 'nin normal zamanda en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayanların sokağa çıkmasına izin vermiyor.
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