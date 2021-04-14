Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce’de kaçak kesim yapanlara şok baskın

Düzce’de kaçak kesim yapanlara şok baskın

Ekiplerin denetiminden görüntü,

Kaçak Kaçak Kesim Zabıta Hayvan Kaçak Et 

-Etlerin görüntüsü,
-Ekiplerin etleri taşıması,
-İşyeri sahiplerinin zabıta ile tartışması, detay.

( DÜZCE )- Baskında kaçak kesim 750 kilo et ile 120 kilo sakatata el konuldu DÜZCE

- Düzce’de yapılan denetimde ticari amaçlı kaçak kesim yapan iki kişiye ait 750 kilo et ile 120 kilo sakatata el koyarken işyerleri mühürlendi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kaçak et kesimlerinin önüne geçmek isteyen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, Düzce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ağa Mahallesinde ortaklaşa yaptığı denetimde ticari amaçlı kaçak kesim yapan iki kişiye ait işyerinde yaklaşık 750 kilo kaçak et ile 120 kilo sakatat ele geçirildi. Tespit edilen kesilmiş etler numune alınmak üzere belediye mezbahanesine götürülürken işyerleri ruhsatsız faaliyette bulunduklarından dolayı mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Ekipler, ayrıca bir de kesime hazır canlı hayvanı da kesilmeden önce kurtardı. (ALI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement