Düzce’de kaçak kesim yapanlara şok baskın

-Etlerin görüntüsü,

-Ekiplerin etleri taşıması,

-İşyeri sahiplerinin zabıta ile tartışması, detay.



( DÜZCE )- Baskında kaçak kesim 750 kilo et ile 120 kilo sakatata el konuldu DÜZCE



- Düzce’de yapılan denetimde ticari amaçlı kaçak kesim yapan iki kişiye ait 750 kilo et ile 120 kilo sakatata el koyarken işyerleri mühürlendi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kaçak et kesimlerinin önüne geçmek isteyen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, Düzce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ağa Mahallesinde ortaklaşa yaptığı denetimde ticari amaçlı kaçak kesim yapan iki kişiye ait işyerinde yaklaşık 750 kilo kaçak et ile 120 kilo sakatat ele geçirildi. Tespit edilen kesilmiş etler numune alınmak üzere belediye mezbahanesine götürülürken işyerleri ruhsatsız faaliyette bulunduklarından dolayı mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Ekipler, ayrıca bir de kesime hazır canlı hayvanı da kesilmeden önce kurtardı. (ALI-



