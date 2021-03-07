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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
DÜZCE - Çıkan yangında kimyasal atık yüklü tırın dorsesi hasar gördü

DÜZCE - Çıkan yangında kimyasal atık yüklü tırın dorsesi hasar gördü

- Olay yerinden ve ekiplerden görüntüler Düzce 'de çıkan yangında kimyasal atık yüklü tırın dorsesi hasar gördüDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Gölyaka ilçesinde kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yeşil Mahallesi'nde park halindeki 41 SN 713 plakalı kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gölyaka Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.Dorsedeki yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.Yangında, tırın dorsesinde hasar oluştu.

Polis Kimya Polis Ekipleri Trol 

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