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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan ticari araç kullanılmaz hale geldi

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan ticari araç kullanılmaz hale geldi

- Olay yerinden görüntü - Yanan araçtan görüntüAnadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan ticari araç kullanılmaz hale geldiDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.İsa E. idaresindeki 06 AGG 922 plakalı hafif ticari araç otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı 4. viyadük mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağı indi.Sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Kullanılmaz hale gelen araç, çekici yardımıyla otoyoldan kaldırıldı.

Bild Ticari Araç 

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