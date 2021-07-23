DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı
- Anadolu Otoyolu - Devrilen tırın havadan görüntülenmesi (drone) - Trafik akışıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobile çarpan kereste yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Anadolu Otoyolu'nda, İstanbul yönüne giden Mehmet Ali Işık idaresindeki 24 EU 289 plakalı tır, Gümüşova rampaları mevkisinde Engin Çelik yönetimindeki 45 M 6955 plakalı otomobile çarparak devrildi.Kazada tır sürücüsü Mehmet Ali Işık yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.Işık, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden araçlar, D - 100 kara yoluna yönlendirildi. Karayolları ekiplerinin kereste yüklü tırı yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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