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DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde iki araç çapıştı: 3 yaralı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde iki araç çapıştı: 3 yaralı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde iki araç çapıştı: 3 yaralı

- Emniyet şeridinde bekleyen araçlar - Kazaya karışan otomobilin çekici ile taşınmasıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.E.A'nın kullandığı 34 HH 1660 plakalı hafif ticari araç, İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli mevkisinde M.G. idaresindeki 34 HJ 5921 plakalı otomobille çarpıştı.Sürücü E.A. ile araçtaki çocuklar Y.A. ve S.G. yaralandı.Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Otoyolun İstanbul istikametinde kaza nedeniyle kapanan bir şerit, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Ticari Araç 

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