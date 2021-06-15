DÜZCE - Akçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
- Denizin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri - Denizin renginin değiştiği bölgeAkçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdiDÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, yağış sonrası derelerden akan çamurlu su denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.İlçede etkili yağışın ardından dere yataklarından dökülen çamurlu su nedeniyle 38 kilometrelik sahil boyunda denizin rengi değişti.Sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, bir kısmı kahverengiye dönüşen denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.
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