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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DÜZCE - 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

DÜZCE - 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

- Olay yeri - Kaza yapan araçlar - Polisin inceleme yapması - Olay yerine gelen ambulans - Yaralılara ambulansta müdahale7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.D - 100 kara yolu İstanbul istikametinde P.Z idaresindeki 06 ESB 065 plakalı otomobil, Küçükmelen mevkisinde kırmızı ışıkta önünde duran G.F. yönetimindeki 14 EZ 450 plakalı minibüse çarptı.Arkadan gelen 5 araç da yol ortasında kaza yapan araçlara çarparak durabildi.Kazada araçlarda bulunan Hüseyin Y, Melahat K, Hatice, Sevgi ve Mehmet Ali U. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle yarım saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.D - 100 kara yolu İstanbul istikametinde P.Z idaresindeki 06 ESB 065 plakalı otomobil, Küçükmelen mevkisinde kırmızı ışıkta önünde duran G.F. yönetimindeki 14 EZ 450 plakalı minibüse çarptı.Arkadan gelen 5 araç da yol ortasında kaza yapan araçlara çarparak durabildi.Kazada araçlarda bulunan Hüseyin Y, Melahat K, Hatice, Sevgi ve Mehmet Ali U. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle yarım saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Trafik Kazası Bild Kırmızı Işık 

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