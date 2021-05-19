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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DÜZCE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

DÜZCE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri - Araç konvoyu - Havai fişek gösterisiDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okunduSAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 4 ilde öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla 18 Temmuz Düzce Stadı'nda toplanan yaklaşık 150 sporcu ve öğrenci, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.Vatandaşların da katıldığı organizasyon, katılımcıların ellerindeki ay yıldızlı balonları havaya bırakmasıyla sona erdi.Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, "Tüm sporcu kardeşlerime ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice etkinliklerde İstiklal Marşı'mızı daha gür bir sesle söyleyeceğiz." dedi.

Yıldızlı Allah Öğrenciler Ay Yıldız Irak 

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