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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
“Düşük risk” Şanlıurfa’da rehaveti arttırdı, Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

“Düşük risk” Şanlıurfa’da rehaveti arttırdı, Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Aritas Kıraathane Ziyaretçiler Trol 

-Şanlıurfa’da rehaveti arttı, detayları
-ziyaretçilerden detaylar
-Genel detaylar
-Vatandaşların açıklamaları
-Esnaf açıklaması

( ŞANLIURFA )- Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı ŞANLIURFA

- Düşük risk grubunda yer alan Şanlıurfa’da rehavet arttı. Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı. Covid-19 risk değerlendirme haritasında “Düşük risk” grubunda yer alan Şanlıurfa’da rehavet arttı. Kente lokanta, restoran, kafe ve kıraathaneler, kapasitelerinin yüzde 50’si kadar müşteri kabul etmeye başlarken, tarihi ve turistik Balıklıgöl de ziyaretçi akınına uğradı. Balıklıgöl’e kent merkezi ve çevre illerden gelen ziyaretçiler güzel havanın tadını çıkardı. Maske kurallarına uyulan kentte, zaman zaman sosyal mesafe kuralı unutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından Şanlıurfa’da gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten ziyaretçiler, Balıklara yem atarak bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Bazı vatandaşlar da rehavete kapılmaması gerektiğini dile getirdi. (BB-SD-
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