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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayan lüks otomobil kovalamacanın ardından ara sokakta yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan lüks otomobil kovalamacanın ardından ara sokakta yakalandı

Polislerden görüntü

Ruhsatsız Silah Polis Karakolu Polis Ekipleri Dur İhtarı Lüks Otomobil 

-Olay yernden görüntü
-Araçtan görüntü
-Şahıstan görüntü
-Şahsın gözaltına alınmasından görüntü
-Genel detay
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-Not: görüntü Düzce klasörüne düzce kaçan araç adı ile geçildi.

( DÜZCE )-Ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı DÜZCE

- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan lüks otomobil yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından ara sokakta yakalandı. Ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alınırken, araç aranmak üzere emniyetin otoparkına çekildi. Olay Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Recep A. idaresinde ki 81 AAR 961 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, Kaynaşlı’da yol kontrolü yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uyarak kaçmaya başladı.
Hızla kaçan sürücünün peşine takılan polis ekipleri merkeze durumu bildirerek aracın hızla kaçtığını ve tehlikeli olabileceğini belirtti.
Aracın geçebileceği güzergahlarda önlem alan polis ekiplerini gören şahıs, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamayarak ara sokakta polis ekiplerince alındı. Yapılan üst aramasında ruhsatsız silah bulunan şahıs gözaltına alındı. Lüks otomobil aranmak üzere emniyet otoparkına çekilirken şahıs sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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