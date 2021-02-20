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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve beraberindekiler kaza yapınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve beraberindekiler kaza yapınca yakalandı

Kaçan otomobilden görüntüler

Polis Aracı Güzergah Akalan Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Kaza yapan polis araçlarından görüntüler
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kaza yapınca yakalandı. Buzlanan yolda otomobili kovalayan 2 polis aracı da refüje düşerek kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre M.D.'nin sürücüsü olduğu 38 AAY 523 plakalı içerisinde 3 kişi bulunan otomobil, sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan aracı yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, otomobilin geçiş güzergahlarını kapatırken, M.D. ise aracıyla Oruçreis Mahallesi Ayazpınarı Sokak üzerinde kaçmaya devam etti. Uzun süren kovalamaca sonucu araç tarlaya girerek kaza yaptı. Ayrıca buzlanan yolda aracın peşindeki 2 polis aracı da refüje düştü. Kaza yapan araçtan çıkarak yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde araç sürücüsü M.D.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Şüpheli şahıslara 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme', 'ehliyetsiz araç kullanma', 'trafiği tehlikeye düşürme', 'dur ikazına uymama' maddelerinden işlem uygulanacağı öğrenildi. Ayrıca kaza yapan polis aracında yaralanan olmadı. Şahıslar, işlemler için emniyete götürüldü.
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