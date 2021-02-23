- Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, trafik kazası geçirdi - Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarılan ünlü golfçü ameliyata alındı



- ABD’nin California eyaletinde dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı. Woods’un bacağından birden fazla yaralanma olduğu bildirildi.

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Rolling Hills Estates ve Rancho Palos Verdes yakınında trafik kazası geçirdi. Woods’un aracı yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Los Angeles County Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle yaklaşık 07.12’de meydana geldiği ve Woods’un araçta tek başına olduğu belirtildi. Departman, Woods’un Los Angeles County itfaiyecileri ve sağlık görevlilerinin yoğun çabası sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Departman, Woods’un aracının taklalar attığını belirtti.

Woods’un temsilcisi Mark Steinberg ise yaptığı açıklamada, kaza sonucu Woods’un bacağında birden fazla yaralanma olduğunu ve şu anda ameliyata alındığını bildirdi. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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