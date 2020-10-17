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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış

Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış

-İspanya, İtalya, Slovenya, Rusya’dan detay görüntüler

(WASHINGTON)- Dün 413 bin 124 yeni vaka tespit edildi WASHINGTON

İngiltere Rekor Bild İspanya İtalya 


- Dünya genelinde korona virüs salgınında dün 413 bin 124 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek küresel günlük vaka kayıtlara geçti. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Dün dünya genelinde 413 bin 124 yeni vakanın kayıtlara geçmesi ile küresel günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Avrupa'da birinci dalganın başarılı şekilde bastırılmasının ardından son haftalarda salgının merkez üssü haline geldi. Geçtiğimiz hafta Avrupa’da günlük ortalama 140 bin vaka rapor edildi. Avrupa’da son günlerde ABD, Hindistan ve Brezilya’nın toplamından daha fazla günlük vaka açıklanıyor. Dünya genelinde bildirilen her 100 vakadan 34'ü Avrupa ülkelerinden bildirilirken, Avrupa’da her 9 günden bir yaklaşık 1 milyon vaka kayıtlara geçiyor. Salgının ilk başladığı günden bu yana Avrupa kıtasında 6 milyon 860 bin 613 vaka bildirildi.
İngiltere, Fransa, Rusya, Hollanda ve İspanya bu hafta Avrupa’daki yeni vakaların yarısını oluşturdu. Fransa, günde 19 bin 425 vaka ile Avrupa'da en yüksek yedi günlük vaka ortalamasına sahip bulunurken, Fransa’yı İngiltere, Rusya, İspanya ve Hollanda izliyor. Avrupa’da birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.
Latin Amerika, ise küresel vakaların yaklaşık yüzde 27'si ile en kötü etkilenen bölge konumunda bulunurken, Latin Amerika’yı Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa izliyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 39 milyon 869 bin 164’e, toplam can kaybı ise 1 milyon 112 bin 908’e yükseldi. (ABA-DK-Y)
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