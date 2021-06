Dumandan etkilenen hayvanlara polis ve vatandaştan ilkyardım

-Ekiplerin söndürme çalışmalarından görüntü

-Dumandan etkilenen hayvanlardan görüntü

-Polis ve vatandaşların ilkyardımından görüntü

-Hayvanlara müdahale eden vatandaşlar ile röportaj



( İZMİR )- İzmir'de kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı İZMİR



- İzmir'in Menderes ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrikadaki orman ürünlerinin küle döndüğü fabrikada dumandan etkilenen tavuk ve horozlar ise, polis ve vatandaşların ilkyardımı sayesinde yeniden hayata tutundu.Edinilen bilgiye göre, yangın saat 14.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre işçiler çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yakında bulunan bir akaryakıt istasyonu ve eve sirayet etmemesi için çalışan ekipler, bir süre sonra yangını kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.Dumandan etkilenen hayvanlar ilkyardım ile hayata tutunduÖte yandan meydana gelen yangında fabrika bahçesinde bulunan tavuk ve horozlar da dumandan etkilendi. Hayvanları fabrikanın dışına çıkaran vatandaşlar ve yangın sebebiyle trafikte kontrolü sağlayan trafik polisleri, dumandan etkilenen hayvanlara müdahale etti. 5 tavuk ve bir horoz, trafik polisleri ve vatandaşların suni teneffüs ve kalp masajları sayesinde yeniden hayata tutundu. Telef olmak üzere olan bir pilice kalp masajı yapan trafik polisi de hayvanın başından bir an olsun ayrılmadı.Hayvanlara ilkyardım uygulayarak hayata tutunmalarını sağlayan vatandaşlardan Onur Akkaya, "Fabrikaya komşuyuz, sosyal medyada duyduk yangını ve hemen geldik. Bu hayvanlara biz de bakıyoruz, onları biz de besliyoruz. Hemen müdahale ettik ve hayata tutunmalarını sağladık. İnşallah iyi olurlar. Burada bir milli servet yandı ama bir yandan da tavukların kurtulmasına sevindim. Buradaki tek temennimiz can kaybının olmaması" dedi.

İlker Barut isimli vatandaş ise, "O anları anlatmak çok zor. Bu bizi mutlu etmek için bir sebep, burada canları kurtardık. İnsanları sevmek hayvanları sevmekle başlar. Bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Şu an çok büyük bir mutluluk var içimde. 4 tavuk ve 1 horoza ilkyardım uygulayarak hayatta kalmasını sağladık" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.