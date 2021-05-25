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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Dükkanın ortasında yumurtlayan kumru kuşlarına dokunamıyorlar

Dükkanın ortasında yumurtlayan kumru kuşlarına dokunamıyorlar

Güvercin yavrularından görüntü

Yumurta Irak 

-Raftan ve havlulardan görüntü
-Açık havalandırma penceresi ve güvercinler
-İşyeri sahibinin güvercinlere su vermesi
-İşyeri sahibi Abuzer Güleşen ile röp.
-Rafların üzerindeki yumurtaların daha önce çekilmiş fotoğrafı

( ADIYAMAN )- Perde satışı yapan işyerinin rafına bırakılan yumurtalardan yavru güvercinler dünyaya geldi ADIYAMAN

- Adıyaman’da perde dükkanının rafına anne güvercinin bıraktığı 2 adet yumurtadan yavrular dünyaya geldi. İşyeri sahibi bir buçuk aydır rafa dokunmadan, yavruların kanatlanıp uçmasını bekliyor. Yaklaşık 1,5 ay önce işyerinin açık olan havalandırma penceresinden giren güvercin, işyerinin ortasında bulunan rafa 2 adet yumurta bıraktı. Havluların bulunduğu rafa bırakılan yumurtaları fark eden işyeri sahibi ve çalışanları yumurtalara hiç dokunmadı. Anne güvercin havluların bulunduğu rafın üzerine yuva yaptı. Bir ayın sonunda yumurtalar çatlayarak yavrular dünyaya geldi. Yavru güvercinler için rafın üzerine işyeri sahibi su ve yiyecek bıraktı. Üç haftalık olan yavru güvercinleri işyeri sahibi ve çalışanları tarafında rahatsız edilmiyor. Rafı yeniden düzenlemek için güvercinlerin uçması bekleniyor. İşyeri Sahibi Abuzer Güleşen, yumurtaları 1,5 ay önce fark ettiklerini belirterek, “Yaklaşık 1,5 ay önce yumurtaları fark ettik. Anne güvercinin bıraktığı yumurtaların çatlamasını bekledik. Yumurtalar çatlayınca kuşların rahatsız olmaması için hiç karışmadık. Ara ara su ve yemek bıraktık. Yaklaşık 2-3 haftadır yavrular çıktı. Havalandırma penceresinden içeri girdiğini düşünüyoruz. Yavrular daha uçamıyorlar ama büyüdüler. Uçana kadar rahatsız etmeyeceğiz” diye konuştu.
(AHM-SD-
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