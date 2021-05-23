Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı

Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı

Yerde oturan yaralı bekçiden genel ve detay görüntüler

Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Yaralı bekçiden görüntüler
-Ambulansın gelişi
-Yaralı bekçinin sedyeye bindirilmesi
-Yaralı bekçinin ambulansa bindirilmesi
-Drift atan aracın park halindeki vurduğu otomobilin görüntüsü
-Bekçiye çarpan otomobilin görüntüsü

( ADANA )- Bekçiye çarpıktan sonra kaçan otomobil, kazanın yaşandığı yerden 2 kilometre uzaklıkta park halinde bulundu ADANA

- Adana’da bir otomobil drift attığı sırada devriye gezen bekçiye çarptı ardından park halindeki bir araca çarparak kaçtı. Kazada yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı. Bekçiye vurduktan sonra kaçan otomobil, kazanın gerçekleştiği bölgeden 2 kilometre uzakta park halinde bulundu.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 AB 939 plakalı otomobil drift attığı esnada devriye gezen bir bekçiye çarptı. Ardından otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarptı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ardına bile bakmadan kaza yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Diğer bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçiyi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan otomobil, kaza yerinden 2 kilometre uzakta Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde park halinde alındı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.Polis ekipleri kaçan otomobili yakalama çalışmalarına devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement