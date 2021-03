Down sendromlu kedisine gözü gibi bakıyor

-veterinere getirilmesi

-Büşra Şahin ile röportaj

-Veteriner Göksel Bayramlı ile röportaj

-Anne ile röportaj

-Kedinin evdeki halleri



( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokakta bulunan bir kediyi sahiplenen lise öğrencisi Büşra Şahin, down sendromlu olduğunu düşündüğü ve ismini ‘Pide’ koyduğu 9 aylık dişi kedisine gözü gibi bakıyor. Lise öğrencisi Şahin, diğer kedilere göre daha az yaşam süresi bulunan ve hassas olan kedisi ile vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. 18 yaşındaki Lise öğrencisi Büşra Şahin, sosyal medya üzerinden yuva ilanını görerek ailesinden habersiz sahiplendiği kediyi yaşadığı eve getirdi. Sahiplendiği kişinin, kedinin down sendromlu olabileceğini belirtmesi üzerine Şahin, durumu ailesine anlattı. Ailesinin anlayışla karşıladığı genç kız, kediye ‘Pide’ ismini verdi ve minik kediyi birden fazla veterinere götürerek muayene ettirdi. Pide’ye down sendromu teşhisinin konulması üzerine genç kız, kedisine gözü gibi bakmaya başladı.

Diğer kedilerden daha hassas olan Pide’nin, adeta üzerine titreye Şahin, en büyük korkusunun kedisinin yanında uyurken ona zarar vermesi ya da kalp krizi geçirirse müdahale edememek olduğunu ifade etti.

Lise öğrencisi Şahin’in en büyük hobisi ise en yakın arkadaşı gibi gördüğü kedisi ve 3 yaşındaki kız kardeşi Arya Kübra ile oyunlar oynamak. Pide’yi Muğla ve Marmaris’teki çeşitli veterinerlere götüren Büşra Şahin, “Ben bu kediyi sokakta bulan Derya Hanım’dan sahiplendim. Daha önce yine sosyal medyadan bir kişi sahiplendirme gönderisi paylaşmıştı. O zaman da çok istemiştim ama kedi bahçeden kaçmıştı. Derya Hanım bulmuş ve ona ulaştım. İlk sahibi de down sendromlu olabilir demişti. İnternette yaptığım araştırmalar sonucu Bayburt’taki veteriner hekime ulaşarak Pide’nin fotoğraflarını yolladım. O da kedinin down sendromlu olabileceğini söyleyince, tetkiklerini ve tedavisini yaptırmak için hayvan hastanesine getirdim’’ dedi.

Hayvan hastanesinin sorumlusu Veteriner Hekim Göksel Bayramlı, Şahin ve ailesine down sendromlu kediler hakkında bilgi verdikten sonra Pide’yi muayene etti. Yaptığı muayene ve tetkikler sonrasında Pide’nin sağlıklı bir kedi olduğunu belirten Veteriner Hekim Bayramlı, “İlk bakışta gözle görülür olarak bu kedimiz down sendromlu diyebiliriz. Bu kedilerin beyin gelişimlerinde sorun olabilir, kemikleri daha hassastır diyemeyiz ama kas iskelet sisteminde farklılıklar vardır. Kedilerin kromozon çifti çok daha farklıdır. Literatüre geçmiş ismi de kedilerin down sendromuna benzeyen hastalığı diye adlandırılır. Bu hastalık genetik bir hastalıktır. Solunum, kulak burun boğaz ve kalp sistemine kadar birçok sorunlar olabilir. Bildiğimiz kadarı ile bu tür hastalarımız normal kediler kadar sağlıklı ve uzun süre yaşayamaz. Ancak düzenli bakım ve kontroller ile tabii ki uzun yıllar sahibi ile birlikte olabilir’’ diye konuştu.

Kedinin özel ilgiye ihtiyacı olduğunu belirten anne Bahar Şahin ise, “Kızımın yaptığı bu hareket çok hoşuma gitti. Çünkü bu kedi hasta ve özene ihtiyacı var. İnşallah bizimle uzun ve sağlıklı bir ömür geçirir’’ ifadelerini kullandı. İddiaya göre, Türkiye’de daha önce literatüre geçmiş iki tane down sendromlu kedi bulunduğu ve bunlardan ilki kalp yetmezliğinden ölen İstanbul’dan Otto ve Bayburt’ta bir veteriner hekimin sahiplendiği Noya isimli kediler olduğunu belirtildi. Literatüre geçecek olan üçüncü kedi ise 9 aylık dişi tekir kedinin ise ‘Pide’ olduğu kaydedildi.



loading...