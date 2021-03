Down sendromlu çocuklar sanatla kaynaştırıldı

-down sendromlu kız çocuğunun Vali Gündüzöz’e çiçek vermesi

- Muş’ta down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla resimler sergilendi. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen serginin açılışı Muş Valisi İlker Gündüzöz tarafından yapıldı. Down sendromlu öğrencilerle birlikte kurdele kesimi yapan Vali Gündüzöz, karakalem çalışmalarını öğrencilerle birlikte inceledi. Program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, down sendromlu çocukların sanatla kaynaşması noktasında resimlerinin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapıldığını söyledi.



Sergi çalışmasında hem resme poz veren küçükler hem de onların resimlerini yapan gençlerle bir araya geldiklerini ifade eden Vali Gündüzöz, “Hem bir sosyal aktivite oluyor hem de bu resimleri yanlarında götürerek odalarına asacaklar ve bu çocuklarımızı bugün hep birlikte hatırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah çocuklarımızla, gençlerimizle daha güzel günlere gideceğiz” dedi.

Sergide, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi de sunuldu.



