Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında böyle gasp ettiler

Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında böyle gasp ettiler

Akan trafikte kuryenin önünü kesmeleri

Adli Kontrol Akalan Kamera Harekete Geç Döviz Bürosu 

-Araçtan paraları almaları
-Uzaklaşmaları
-Şüphelilerin asayiş çıkışı
-Detay

( İSTANBUL ) - Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler- Fatih’te 1 Milyon TL’lik gasp kamerada İSTANBUL

- Fatih’te döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyinin önünü kesip, silah zoruyla 1 Milyon 200 Bin TL’yi gasp edip kaçtılar. Olayla ilgisi olan şüpheliler gözaltına alınırken, trafikteki gasp anı kameraya yansıdı. Olay, 19 Şubat günü gerçekleşti. İddiaya göre, Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda çalışan kurye para teslimatı yapmak için aracıyla yola çıktı. Daha sonra motorlu iki şüpheli kuryenin önünü keserek, kuryeye silah doğrulttu. Vatandaşın aracında olan 1 Milyon 200 Bin Tl nakit parayı kuryeden silah zoruyla alan şüpheliler, hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Kuryenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek, olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ekipler şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı. Ekipler, Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Okmeydanı ve Kağıthane ilçelerinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 9’u kıskıvrak yakalandı. Elebaşı olduğu ileri sürülen Rıdvan K. (23) ‘ise İzmir’e kaçtığı sırada otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına altına alınan şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme sonucu 6 şüpheli cezaevine sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 710 Bin TL ve tam 17 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi. Kuryenin önünü böyle kestiler Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin aracın önünü kesme anları ve aracın içerisinden parayı alıp kaçtıkları saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, trafikte kuryenin önünü kesen şüpheliler araçtan paraları alıp uzaklaşıyor. (HZE-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı