Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Donmak üzere olan bisikletçi son anda kurtarıldı... Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı

Donmak üzere olan bisikletçi son anda kurtarıldı... Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı

Yol kenarındaki bisikletten detaylar

Akalan Bisiklet Turu Karla Mücadele Donma Tehlikesi Bisiklet 

-Bisikletçinin kurtarılması
-İl özel İdaresi aracına bindirilmesi
-Bisikletçi Ömer Töremen'in olayı anlatması

( KARS ) KARS

- Kars’ta çıktığı bisiklet turunda tipiye yakalanan bisikletçi, donmak üzereyken son anda İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Bisikletçinin hayatını yol kenarında bıraktığı ‘bisiklet’ kurtardı. Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen, Iğdır'dan Kars'a gelirken Digor-Dağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı. Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, kendisi tipiden korunmak için menfeze girdi. Bölgede etkili olan tipi dolayısıyla yol açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yok kenarında bulunan bisikleti fark etti. Araçtan inen ekipler, “kimse var mı?”diye seslenerek donmak üzere olan Töremen’i buldu. Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ömer Töremen, önce bisikletini araca yüklenmesine yardım etti. Ardından da İl Özel İdaresi ekiplerinin aracına bindirildi. Ekiplerin dikkatiyle ve yol kenarına bırakılan bisiklet fark edilmeseydi. Töremen, donma tehlikesiyle baş başa kalacaktı. Töremen, araçla Digor’a götürüldü. Töremen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. KRS-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement