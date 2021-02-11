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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Döner fiyatını indirmeyen kadını defalarca kez bıçakladı...Dehşet anları kamerada

Döner fiyatını indirmeyen kadını defalarca kez bıçakladı...Dehşet anları kamerada

Güvenlik kamerası

Kamera Ağır Yaralı 

-Dükkandan detay
-kadının fotoğrafları

( TEKİRDAĞ -ÖZEL-FOTO EKLENDİ)- İndirim alamayınca, kadın işletmeciyi bıçakladı- Dönerde indirim alamayınca defalarca bıçakladı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da bir iş yerine giren bıçaklı saldırgan, indirim talebi reddedilince iş yeri sahibi Kader B.’yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, saat 18.30 sularında Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi. İddialara göre, iş yerine giren Recep Ö.(36), iş yeri sahibi Kader B.’den indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Ö., sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader B.’ye saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan Kader B. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı.Hayatını kaybettiSaldırıyı fark eden civardakiler, iş yerine koşarak Recep Ö.’nün elindeki bıçağı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Kader B.’yi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. 39 yaşındaki Kader B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırgan Recep Ö. adlı saldırganı gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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