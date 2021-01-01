Doludan değil, soğuktan koruyorlar...Yeni yılın ilk sabahında araçlara battaniyeli önlem

-Araçların üzerlerindeki örtülerden detaylar

-Camları buz tutan araçtan detaylar



( KARS ) KARS



- Sibirya Soğukları'nın etkili olduğu Sarıkamış’ta 2021 yılının sabahında kısıtlamadan dolayı cadde ve sokaklar boş kalsa da caddelerde manzara değişmedi. Vatandaşlar yeni yılda da araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttüler.Soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar evlerinin önüne park ettikleri araçlarını donmasın diye üzerine evlerinde buldukları battaniye, çadır, kilim ve halıları araçlarının üzerine örterek soğuktan korumaya çalışıyor. Üzerleri örtülü araçlar ise görenleri şaşırtıyor.Dolu yağışından korumak için araçların üzeri örtülürken, Kars’ta ise soğuktan korumak için vatandaşlar araçlarının üzerine öreterek önlem alıyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 derece olduğu ilçede sabah saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.Sokağa çıkma kısıtlamasına tam anlamıyla uyan Sarıkamışlılar, caddeleri boş bırakırken, caddelerde üzerleri rengarenk battaniye, halı, kilim ve çadırlarla örtülü araçlar dikkat çekti.



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