Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Doludan değil, soğuktan koruyorlar...Yeni yılın ilk sabahında araçlara battaniyeli önlem

Doludan değil, soğuktan koruyorlar...Yeni yılın ilk sabahında araçlara battaniyeli önlem

Üzerleri battaniye örtülü araçlardan detaylar

Bulduk Yeni Yıl Irak 

-Araçların üzerlerindeki örtülerden detaylar
-Camları buz tutan araçtan detaylar

( KARS ) KARS

- Sibirya Soğukları'nın etkili olduğu Sarıkamış’ta 2021 yılının sabahında kısıtlamadan dolayı cadde ve sokaklar boş kalsa da caddelerde manzara değişmedi. Vatandaşlar yeni yılda da araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttüler.Soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar evlerinin önüne park ettikleri araçlarını donmasın diye üzerine evlerinde buldukları battaniye, çadır, kilim ve halıları araçlarının üzerine örterek soğuktan korumaya çalışıyor. Üzerleri örtülü araçlar ise görenleri şaşırtıyor.Dolu yağışından korumak için araçların üzeri örtülürken, Kars’ta ise soğuktan korumak için vatandaşlar araçlarının üzerine öreterek önlem alıyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 derece olduğu ilçede sabah saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.Sokağa çıkma kısıtlamasına tam anlamıyla uyan Sarıkamışlılar, caddeleri boş bırakırken, caddelerde üzerleri rengarenk battaniye, halı, kilim ve çadırlarla örtülü araçlar dikkat çekti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı