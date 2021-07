Dolmuşla gelip büfeden 50 bin liralık sigara ve laptop çaldı

-Dolmuştan inmesi büfeye gitmesi

-Büfenin kapısını açması içeri girmesi

-Elinde poşetle çıkması

-Kaldırımdan yürüyerek gitmesi

-İki zanlının adliyeye sevk edilmesi



- Adana’da dolmuşla gelip tornavidayla kapısını açtığı büfeden 50 bin lira değerinde sigara ve lap top çaldıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, 20 Temmuz’da merkez ilçe Çukurova’ya bağlı Toros Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ramazan K.’ya ait tekel büfesine, gece dolmuşla gelen bir zanlı büfenin kapısını tornavidayla açıp içeri girdi. Zanlı yaklaşık 50 bin lira değerindeki sigara, bir de dizüstü bilgisayarı alırken, diğeri de ona gözcülük yaptı.. Sabah işyerine geldiğinde soygunu fark eden Ramazan K., polisi arayıp ihbarda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları inceledi. Gece saat 03.20 sularında tekel büfesine gelen iki kişiden biri içeri girerken, diğeri dışarıda kalıp ona gözcülük yaptığı tespit edildi. Her iki şüphelinin de soyguna dolmuşla gelip sonra işyerinden çıkıp, yolda bir süre ilerledikten sonra dolmuşla gittiğini belirledi. Polis, bu şahısların da daha önce yine hırsızlıktan suç kaydı bulunan Hasan D. (41) ve Sadık A. (38) olduğunu tespit etti. Her iki şüpheli de evlerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla kıskıvrak yakalandı. Yürütülen soruşturmada da büfeye girip sigara ve bilgisayarı çalan kişinin Hasan D. olduğu, Sadık A.’nın da ona gözcülük yaptığı belirlendi. Suçunu itiraf eden Hasan D., “Borçlarımı ödemek için çaldım. O an alkollüydüm. Alkolden cesaret alıp yaptım” dedi.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan D. tutuklanırken, Sadık A. da ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-