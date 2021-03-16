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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Dolandırıcılar yakalanmamak için kiralık hesap kullanmışlar

Dolandırıcılar yakalanmamak için kiralık hesap kullanmışlar

Şüphelerin bankamatiklere gelişi

Sosyal Medya Photoshop Ara Transfer Bankamatik Dolandırıcılık 

-Para çekişleri
-polislerin evlerde arama yapması
-Silah bulunması
-Mermi bulunması
-Şahısların emniyetten çıkarılışı
-Otobüse bindirilmesi
-Adliyeden çıkışları
-Otobüse bindirilmeleri

( MERSİN )- Mersin'de kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı- Şahısların polislere yakalanmamak için başka kişiler adına açılan hesapları kullandığı, paraları 4-5 transfer yaptıktan sonra çektikleri tespit edildi- Şüphelilerin bu yolla Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan vatandaşları yaklaşık 500 bin lira dolandırdıkları belirlendi MERSİN

- Mersin'de kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı. Şahısların polislere yakalanmamak için başka kişiler adına açılan hesapları kullandığı, paraları 4-5 transfer yaptıktan sonra çektikleri tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliği tespit edilen şüphelileri ve birlikte hareket eden kişileri takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, sosyal medya araçlarını kullanarak, kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptırdıklarına dair ilanlar verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polisler, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin'de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, 1 tabanca, 7 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Polise yakalanmamak için 4-5 transfer yaptıktan sonra parayı çekmişlerEkiplerin yaptığı detayla incelemede, şüphelilerin Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan 20'nin üzerinde kişiyi bu yolla dolandırdığı, paraları başkalarının üzerine açtıkları hesaplara yatırttıkları ve 4-5 transfer yaptıktan sonra paraları çektiklerini tespit etti. Şahısların bu hesaplar üzerinde yaklaşık 500 bin liralık para transferi yaptıkları da belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.S., F.A., İ.İ., İ.U., K.Ö., Ş.Ş. ve Y.Ş. tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.Öte yandan şüphelilerin banka ATM'lerinden para çekme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre rahat bir şekilde bankamatiklere gelen şahıslar, paraları çektikten sonra aynı rahatlıkla bölgeden ayrılıyorlar.
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