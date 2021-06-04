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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Doktoru tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta, ambulansla adliyeye sevk edildi

Doktoru tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta, ambulansla adliyeye sevk edildi

Ambulansın adliye önüne gelmesi

Polis Hastane Gözyaşı Polis Ekipleri Irak 

-Ambulansta hastanın olayı anlatması ve doktorun tehdit ettiğini söylemesi
-Eşinin ağlaması ve olayı anlatması
-Polisin gelip serbest kaldığını söylemesi
-Polisin ambulans içinde görüntüsü
-Ambulansın hastaneye gidişi
-Hastanın tedavi altına alındığı hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da hastanede doktoru tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta, ambulansla adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastası olduğu öğrenilen D.K.(44), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye gitti. Burada doktorun kendisini hastaneye yatırmadığını iddia eden hasta D.K.'nin doktoru, "Buradan ben gidersem sen de gidersin" diye ölümle tehdit edip 184'ü arayarak tehdit ve hakarette bulunduğu ileri sürüldü. Doktor M.K.'nin şikayetçi olması üzerine hasta D.K. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye istendi. İlyasköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınan D.K. polis ekipleri gözetiminde ambulansla Samsun Adliyesine sevk edildi. Hasta D.K.'nin eşi N.K.(32) adliye önünde eşinin durumuna gözyaşı döküp ağladı. Doktorun "Bir daha gelme" diye kendisine bağırdığını iddia eden D.K., "Ben de sinirlenerek 'seni vururum' dedim. Polis evimde silah aradı" dedi.
Adliye önünde ambulansta bekleyen D.K.'nin durumu görevli polis tarafından savcıya bildirildi.
Savcı D.K. hakkındaki gözaltı kararını kaldırarak serbest bıraktı. D.K. aynı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada tedavi altına alındı. Hastadan şikayetçi olan Doktor M.K.'nin 'aynı hastayı daha önce de tedavi ettiğini, ilaçlarını yazdığını ancak son geldiğinde yatış yapılacak durumunun olmadığı için yatışını yapmayınca kendisini tehdit ettiğini söylediği' öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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