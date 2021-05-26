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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Doğum sancısı tuttu, ücretli otobanda doğum yaptı - Çifte otobanda 1 yıl ücretsiz seyahat hediye edildi

- Doğum sancısı tuttu, ücretli otobanda doğum yaptı - Çifte otobanda 1 yıl ücretsiz seyahat hediye edildi

Çiftin arabada yolculuk yapması

Sosyal Medya Bebek Hastane Ebeveyn Doğum Sancısı 

-Kadının doğum sancısı çekmesi
-Kadının doğum yapması
-Doğum sonrası çiftin bebekle görüntüleri

( TORONTO ) - Doğum sancısı tuttu, ücretli otobanda doğum yaptı- Çifte otobanda 1 yıl ücretsiz seyahat hediye edildi TORONTO

- Kanada’da doğum yapmak için eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıkan Ericka Campbell, hastaneye yetişemeyince ücretli otobanda doğum yaparken, otobanda dünyaya gelen bebek için çifte, 407 ETR şirketi tarafından 1 yıl boyunca otobanda ücretsiz seyahat etmelerine imkan tanıyan bir sertifika hediye edildi. Kanada’nın Ontario eyaletinin Toronto kentinde yaşayan Ericka Campbell doğum sancıları tutunca eşi ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ücretli Ontario 407 otobanındayken Campbell’ın sancıları arttı. Doğumun başladığını ve hastaneye yetişemeyeceklerini anlayan baba, arabayı otobanda kenara çekti. Sağlık görevlileriyle telefonla iletişime geçen babanın, eşinin doğumuna yardım etmesi sonucu çiftin 3'üncü çocuğu Nova dünyaya geldi. Anne ve bebek ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan ücretli otobanda dünyaya gelen bebek için çifte, söz konusu otobanı işleten 407 ETR şirketi tarafından 1 yıl boyunca otobanda ücretsiz seyahat etmelerine imkan tanıyan bir sertifika hediye edildi. Şirket tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Ontario 407 otobanında dünyaya gelen bebek Nova Campbell'ın muhteşem doğumunu, ebeveynlerine 1 yıllık ücretsiz seyahat sertifikası ve bebek ile kardeşlerinin araba koltuklarının maliyetini karşılamak için de hediye sertifikası vererek kutluyoruz. Bu güzel aileyi tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
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