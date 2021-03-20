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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Doğum gününde şehit olan Sedat Çakır mezarı başında anıldı

Doğum gününde şehit olan Sedat Çakır mezarı başında anıldı

Duaların okunması

Doğum Günü Şehit Annesi Gözyaşı Teröristler Şehit Ailesi 

-Başta annesi ve protokol üyeleri mezara çiçek bırakması
-Şehit foto

( BİLECİK )- 6 Mayıs 1968 günü Pazaryeri'nde dünyaya geldi, 6 Mayıs 1989 günü Tunceli'de teröristler tarafından nöbete giderken şehit edildi- Şehit evladının mezarı başında gözyaşı döken anne Refiye Çakır,-"Oğlumu vatanda uğrana kurban vereli 32 sene oldu, söylemesi çok kolay geliyor ama ben her gün onun anıları ile yaşıyorum" BİLECİK

- Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 32 yıl önce doğum gününde şehit olan Sedat Çakır mezarı başında anıldı. Anne Refiye Çakır, şehit oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. 6 Mayıs 1968 günü Pazaryeri'ne bağlı Sarıdayı Köyü'nde dünyaya gelen, 6 Mayıs 1989 günü Tunceli'nin Çiçkeli Kışlası'nda teröristler tarafından nöbete giderken şehit edilen Sedat Çakır mezarı başında anıldı. Şehidin mezarı başında İmam Fahrettin Polat Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan program, İlçe Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şehit annesi Refiye Çakır, İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın mezara çiçekler bırakmasıyla devam etti. İlçe Müftüsü Şenol Şahin'ın dualarının ardından şehit annesi Refiye Çakır, "Oğlumu vatanda uğrana kurban vereli 32 sene oldu. Söylemesi çok kolay geliyor, ama ben her gün onun anıları ile yaşıyorum. Onun anıları hala dün gibi aklımda. Onun askeri uğurlayışım, giderken ki hali, oğlumu son gördüğüm an hiç bir zaman gözlerimin önünden gitmiyor. Oğlum Sedat şehit oldu. Çok üzüldük onu kaybettiğimiz için. Ama bir yandan da o bize çok büyük bir gurur bıraktı. Biz şehit ailesi olmanın gurunu hep yaşıyoruz" dedi.
(NK-Y)
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