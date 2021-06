Doğum gününde babasının polis sürprizi çocuğu ağlattı

-Efe’ye hediyeler vermesi

ADANA - Adana'da polisleri çok seven bir çocuğun doğum gününe babası sürpriz yaparak polis çağırınca çocuk sevincinden gözyaşlarına boğuldu- Efe Tülü: "Polisleri çok seviyorum çünkü onlar hırsızları yakalıyor"



- Adana’da polisi çok seven 10 yaşındaki Efe Tülü, babasının yaptığı sürprizle doğum gününe katılan polisleri karşısında görünce sevinçten gözyaşı döktü. Taksicilik yapan Halil Tülü (58) ile kuaför Songül Tülü’nan (47) 3 çocuğundan en küçüğü olan Efe Tülü (10) her fırsatta babasına polisleri çok sevdiğini onları görmek istediğini söyledi.



Bu nedenle baba, oğlunun 10. yaş gününde ona sürpriz hazırladı. Halil Tülü Adana Emniyet Müdürlüğüne telefonla ulaşarak oğlunun polis aşığı olduğunu ona doğum gününde polis sürprizi hazırlamak istediğini söyledi.



Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne çocuğu doğum gününe gidilmesi talimatını verdi. Efe Tülü, doğum günü kutlamasına katılan biri kadın iki polisi karşısında görünce sevinç gözyaşlarını tutamadı. Tülü’ye doğum günü hediyesi olarak polis aracı ve çocuk polis kimliği verilince Efe'nin heyecanı iki katına çıktı. Polisleri çok sevdiğini onların vatanı koruduğunu hırsızları yakaladığını ifade eden Efe, “Ben polisleri çok sevdiğimi söylüyordum sürekli. Babam da böyle bir sürpriz hazırlamış hiç haberim yoktu. Onları doğum günümde görünce sevinçten ağladım. O duyguların tarifi yok” dedi.

Baba Halil Tülü, ise oğlunun polisi çok sevdiğini bu nedenle ona polisli doğum günü sürprizi hazırladığını anlatarak, “Polis de bizi kırmayıp doğum gününe geldi. Oğlum onları görünce mutluluktan ağladı. Allah polisimizi, askerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar vatanı koruduğu için oğlum çok seviyor” diye konuştu.

