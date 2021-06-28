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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı

DİYARBAKIR - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı

- Diyarbakır Adliyesi - Adliye önünde toplanan gençler ve taşıdıkları dövizler - Yunus Emre Yağmur'un konuşması Diyarbakır 'da üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan bir grup öğrenci adına gazetecilere açıklama yapan Yunus Emre Yağmur, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" algısının, sosyal medyada belli odaklarca yayıldığını, bu algının oluşturulmasının tamamen kötü niyet taşıdığını söyledi.

Üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisinde olduklarını aktaran Yağmur, şöyle konuştu:"Lakin 25 Haziran'da, üniversite sınavından 1 gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız."Yağmur, "Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 liralık manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz. Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz." ifadelerini kullandı.

Tıp Eğitimi Tazminat Davası Üniversite Sınavı Adliye Binası Sınavsız Tıp 

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