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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 kişi adliyeye çıkarıldı (2)

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 kişi adliyeye çıkarıldı (2)

- Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığından çıkışı - Zanlıların adliyeye çıkarılmasıTerör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 kişi adliyeye çıkarıldı - Diyarbakır merkezli 5 ilde jandarmanın eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi - Şüphelilerin bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren bazı müteahhitlerden "vergi" altında para topladığı iddia edildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle jandarmanın eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi. (2)

Jandarma Akalan Memur Terör Örgütü 

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