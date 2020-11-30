DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 kişi adliyeye çıkarıldı (2)

- Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığından çıkışı - Zanlıların adliyeye çıkarılmasıTerör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 kişi adliyeye çıkarıldı - Diyarbakır merkezli 5 ilde jandarmanın eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi - Şüphelilerin bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren bazı müteahhitlerden "vergi" altında para topladığı iddia edildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle jandarmanın eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi. (2)
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