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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Petrol keşfedilen Akoba-1 kuyusunda üretim hareketliliği yaşanıyor

DİYARBAKIR - Petrol keşfedilen Akoba-1 kuyusunda üretim hareketliliği yaşanıyor

- Bismil'deki Akoba - 1 kuyusu ve bölgenin havadan görüntüleri - Petrol sahasındaki çalışmalar - Tankerlerin gelişi - Çıkarılan petrol - Ömer Yasin Ergin'in anonsu - Petrol sahasındaki çalışmalar Diyarbakır 'da petrol keşfedilen Akoba - 1 kuyusunda üretim hareketliliği yaşanıyor - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Diyarbakır 'ın Bismil ilçesindeki Akoba - 1 kuyusunda günlük çıkarılan 2 bin 800 varil, depolandığı alanlarda tankerlere aktarılıyorDİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Diyarbakır 'ın Bismil ilçesindeki Akoba - 1 kuyusunun bulunduğu sahada üretim hareketliliği yaşanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettikleri ve Diyarbakır 'da bulunan Akoba - 1 ve Yenişehir - 1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli - 2 kuyularında günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını açıklaması, kentte memnuniyetle karşılanırken, 3 kuyudan biri olan Akoba - 1 kuyusunda petrol çıkarma çalışması hummalı bir şekilde sürüyor. Diyarbakır 'da Akoba - 1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir - 1 kuyusundan da 3 bin varil petrol çıkarılacak.Akoba - 1 kuyusunda 3 aydan bu yana devam eden sondaj çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce çalışmalar tamamlandı, 10 gün önce kuyu üretime alındı. Kuyudan, 2 bin 470 metre derinlikte petrol üretimi gerçekleştiriyor. Petrolün 24 gravite kalitesinde olduğu tespit edildi. Bu rakamın dünya ortalamasının biraz üzerinde olduğu ve sahada birkaç kuyunun da kazılacağı öğrenildi. - Atıklar çevreye zarar verilmeden geri dönüşüme gönderiliyorSondaj esnasında havuzlarda biriken atıklar çevreye zarar verilmeden geri dönüşüme gönderiliyor. Bunun için de iş makinelere sahada çalışıyor. Atıklara ilişkin çalışmanın 10 güne kadar tamamlanması planlanıyor. Dünyada kullanılan en son petrol üretim yöntemleriyle üretim yapılırken, sahada kuyudan çıkarılan petrol, depolandığı alanlarda tankerlere aktarılıyor. - "Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun"Akoba köyü Muhtarı Felemez Basmacı, AA muhabirine, Akoba - 1 kuyusunun petrol çıkarılması haberini duyduklarını ve çok memnun olduklarını söyledi.

Köyleri civarındaki kuyudan petrol bulunmasının sevindirici olduğunu dile getiren Basmacı, "İnşallah başka kuyularla da devam eder. Çok memnun edici bir şey. Hem ülkemiz hem de milletimiz için çok sevindirici bir şey. İnşallah daha da nicelerinin çıkmasını temenni ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Köylülerden Yılmaz Ekin de petrolün bulunmasının ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını aktararak "Belki birçok insan buradan ekmek yer. Böyle şeylerin devamının gelmesini istiyoruz. Ülkemiz, bölgemiz ve milletimiz için iyi olur." dedi.
Müjdat Basmacı ise petrolün bulunmasının ülkenin kalkınmasına faydasının olacağını, bu sayede köylerinin de gelişeceğini vurgulayarak "Cumhurbaşkanımızdan bunların devamını gelmesini bekliyoruz. Dileriz ki daha fazlasını yapar. Ona güveniyor ve onu çok seviyoruz." diye konuştu.

Muhabir Geri Dönüşüm Allah Petrol Kuyular 

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