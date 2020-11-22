DİYARBAKIR - Motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü

- Olay yerinden görüntü - Polis ekipleri - Yoldaki trafik akışı Diyarbakır 'da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Yenişehir ilçesinde kamyona çarpan motosikletteki 2 genç öldü.Alınan bilgiye göre, Serkan Özer'in (19) kullandığı 21 AAT 586 plakalı motosiklet, Seyrantepe üst geçit mevkisinde önünde seyreden Yenişehir Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı. Sürücü Özer ile motosikletteki Yusuf Sarıkaya (18) kaza yerinde öldü.
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