DİYARBAKIR - Kadına şiddete dikkati çekmek için yüzlerine makyaj yaptılar
- Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un sergiyi gezmesi - Şiddeti yüzüne resmeden kadınlar - Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un konuşması - Yüzende kadına yönelik şiddeti çizen Elif Erdeve'nin konuşması - Rojda Odabaşı ve Nazlı Aras'ın konuşması - Müzik dinletisi Diyarbakır 'da kadına şiddete dikkati çekmek için yüzlerine makyaj yaptılar - Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç: - "Bugün bu alışveriş merkezinde canlı insan sergisi düzenledik. Gönüllü olarak belediyeden arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz kadınlara yönelik şiddeti yüzlerinde resmetti" Diyarbakır 'da kadına yönelik şiddetin izlerini yüzlerine çizerek anlattılarDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da düzenlenen etkinlikte kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerine morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptırdı.Kayapınar Belediyesince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, tiyatro ve bando ekibi ve kursiyerlerden oluşan kadınlar hazırladıkları pankartlar ile yüzlerini makyajla şiddet görmüş gibi boyayarak kadına şiddete dikkat çekti. Etkinlikte bando ekibi ayrıca bir gösteri sundu.Etkinliğe katılan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, yaptığı açıklamada, toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla kentte etkinlikler yaptıklarını söyledi.
Bugün cadde ve sokaklarda pankartlar astıklarını, maketler koyduklarını ve bando ekibiyle de dolaştıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:"Bugün bu alışveriş merkezinde canlı insan sergisi düzenledik. Gönüllü olarak belediyeden arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz kadınlara yönelik şiddeti yüzlerinde resmetti. Sergimizin adına 'çığlık' dedik. Kadınların, eşleremizin, kızlarımızın ve kızkardeşlerimizin çığlığı bu. İnsan olan herkes bu sese kulak versin. Bir daha bu sorunlar yaşanmasın. Bundan sonraki dönemlerde bunların tamamen ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Bu konuda toplumsal bir bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yılda bu sorunun artadan kalkmasını diliyorum."Yüzende kadına yönelik şiddeti çizen Elif Erdeve ise kadına yönelik şiddetle mücadele ve insanın şiddetle değil sevgiyle yaşam bulacağını bütün insanlığa göstermek için bu etkinliği yaptıklarını belirtti. Rojda Odabaşı da, kadınlara zarar verilmemesi gerektiğini tüm kadınlar adına seslenmek için bu performansı sergilediklerini kaydetti. Nazlı Aras ise "Bugün sergideki amaçlarının kadınlara şiddetin uygulanmamasıdır. Kadınlar şiddetle değil, sevgiyle yaşam bulur. Artık öldüren sevgi istemiyoruz." dedi.
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