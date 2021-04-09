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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü video ile kutladı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü video ile kutladı

Drone görüntüsü

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Kahraman Polis Ay Yıldız Helikopter 

-Yayınlanan görüntüler
-Helikopterden görüntü
-Zırhlı araçlardan görüntü
-Özel harekattan görüntü

( DİYARBAKIR -DRONE) DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı. Nefes kesen videoda dosta güven, suça ve suçlulara ise gözdağı verildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü hazırladıkları video ile kutladı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket ve Havacılık Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği çalışmada zırhlı araçlar ve personellerle ay yıldız figürü yapıldı. Videoda ayrıca kahraman polisler helikopter üstünde hünerlerini de sergiledi. Nefes kesen kliple, dosta güven, suça ve suçlulara ise gözdağı verildi.
Video, İstiklal Marşından 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' sözleriyle son buldu.
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