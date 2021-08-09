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Diyarbakır’da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü

Diyarbakır’da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Akalan Yangın Ormanlı Gözaltı Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Orman İşletme müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi tarafından ateşe verildi.
Kent Ormanını yakmaya çalışan 4 kişiden 3’ü polis ekiplerince yakalanırken, 1 kişi ise kaçarak izini kaybettirdi. Kent Ormanı girişinde başlayan alevler ise büyümeden söndürüldü. Olay, Diyarbakır - Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi Kent Ormanı girişindeki otları ateşe verdi. O sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yangını fark edince kaçan şüphelilerin kovaladı. Kısa sürede 3 kişiyi yakalayan polis şahısları gözaltına alırken, bir kişi ise kaçarak izini kaybettirdi. Alevler ise olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili kaçan diğer şahsın yakalanması için polis çalışma başlatırken, gözaltına alınan 3 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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