Diyarbakır’da korona virüs denetimlerinde şimdiye kadar 19 milyon ceza kesildi

-Esnaf ziyaretinden görüntü

-Şehir içi araçların denetiminden görüntü

-Münir Karaloğlu konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:“Bugüne kadar 19 milyon ceza kesmişiz, bu cezaların tamamı kamu alacağı, bunlar mutlaka tahsil edilecek” DİYARBAKIR



- İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu, vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Vali Karalığlu, “Bugüne kadar 19 milyon ceza kesmişiz. 19 milyon Diyarbakır için küçük bir rakam değil ve bu cezaların tamamı kamu alacağı. Bunlar mutlaka tahsil edilecek” dedi.

Kayapınar ilçesinde yapılan korona virüs denetimlerine Vali Münir Karaloğlu'na Kayapınar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ünal Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile STK ve Oda başkanları eşlik etti. “Kurallara hep beraber uyarsak bu mücadeleyi kazanacağız” Vali Münir Karaloğlu, Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla, genelgesiyle Türkiye’de her ilde, her ilçede mülki idari amirleri başkanlığında, Vali ve Kaymakamlar başkanlığında kentteki hem sivil toplum, hem kamu kurum ve kuruluşları temsilcileriyle bir farkındalık denetimi yaptıklarını söyledi.



Her noktayı çıkınca denetleme şanslarının olmadığını ama toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Topluma şunu hatırlatmak istiyoruz. pandemiyle mücadele bitmedi. Pandemiyle mücadele devam ediyor. Hem kendimizi, hem sevdiklerimizi, hem toplumu koruyabilmek için konan kurallara hep beraber uyarsak bu mücadeleyi kazanacağız. Konan kurallara uymazsak maalesef virüs hasta etmeye, virüs sevdiklerimizi aramızdan almaya devam ediyor. Bugün esnafımızı ziyaret ederken, esnafımızın bir tanesi Mehmet Bey, bir bakkal arkadaşımızın çok güzel ifadeleri oldu. Sayın Valim, ‘Ben böyle bir virüsün olduğuna da inanmıyordum, böyle bir hastalık olduğuna da inanmıyordum. Ama 15 gün ne çektiğimi ben biliyorum. Allah düşmanımın da başına vermesin’ ifadeleri oldu. Lütfen, vatandaşlarımız işi ciddiye alsınlar. Toplumumuz, devlettin, devlettin yetkililerinin söylediklerine itibar etsinler. Biz, insanımızı korumaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 19 milyon ceza kesmişiz. Bu çok ciddi bir rakam. Ama bizim hedefimiz, amacımız ceza kesmek değil. Bu son çare. 19 milyon Diyarbakır için küçük bir rakam değil ve bu cezaların tamamı kamu alacağı. Bunlar mutlaka tahsil edilecek” dedi.





