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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi zanlı yakalandı

Diyarbakır’da hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi zanlı yakalandı

Zanlının adliyeye getirilmesi

Jandarma Uyuşturucu Akalan Hapis Cezası Mermi 

-Zanlının jandarma ekiplerince adliyeden çıkarılıp araca bindirilmesi
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Çermik ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi zanlı yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 yıl önce cezaevinden kaçan ve hakkındaki 5 ayrı dosyada toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca 2 yıl önce Diyarbakır Açık Cezaevinden firar eden ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ateşli silahlarla bunlara ait mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma ve iftira suçlarından 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Y.K.’nın Çermik ilçesi Gürüz Mahallesi Dalbudak mezrasında saklandığı bilgisi alınmış ve firari şahsın yakalanması için operasyon başlatılmıştır. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda yaklaşık 2 yılı aşkın süredir firari olarak aranan Y.K. isimli şüpheli Dalbudak mezrasında saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi. (YRT-
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